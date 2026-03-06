TFF Süper Lig'de Yeni Sezon İçin Tarih Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF, yeni sezon planlamasına dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yeni sezonun 14 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."

Kaynak: Haber Merkezi