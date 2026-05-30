Devler Ligi'nin Şampiyonu PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. 120 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede PSG, penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu Paris Saint-Germain oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda Arsenal ile karşı karşıya gelen Fransız devi, 120 dakika sonunda bozulmayan eşitliğin ardından penaltı atışlarında zafere ulaşarak kupayı müzesine götürdü.
