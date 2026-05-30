Devler Ligi'nin Şampiyonu PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. 120 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede PSG, penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Son Güncelleme:
Devler Ligi'nin Şampiyonu PSG
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu Paris Saint-Germain oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda Arsenal ile karşı karşıya gelen Fransız devi, 120 dakika sonunda bozulmayan eşitliğin ardından penaltı atışlarında zafere ulaşarak kupayı müzesine götürdü.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Liverpool'da Arne Slot Dönemi Bitti Liverpool'da Arne Slot Dönemi Bitti
Bernardo Silva’dan Galatasaray’ın Teklifine Yanıt Silva’dan Galatasaray’ın Teklifine Yanıt
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı: O Koltuğa Kimseyi Oturtmadı, İsimler Belli Oldu Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı
Kılıçdaroğlu: Hesap Soracağım, Tertemiz Bir Kurultay Yapacağız Kılıçdaroğlu: Hesap Soracağım, Tertemiz Bir Kurultay Yapacağız
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti
Özgür Özel'in Mitingine Katılan Vekiller Belli Oldu: İşte O 45 Kişilik Liste Özgür Özel'in Mitingine Katılan Vekiller Belli Oldu
Bayram Tatili Bitti, Dönüş Çilesi Başladı: Trafik Durma Noktasında Bayram Tatili Bitti, Dönüş Çilesi Başladı