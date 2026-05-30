Özgür Özel'in Mitingine Katılan Vekiller Belli Oldu: İşte O 45 Kişilik Liste

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde partililere seslendi. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılırken, mitingde yer alan CHP milletvekilleri de belli oldu.

tv100'de yer alan habere göre o 45 kişilik liste şöyle:

Murat Emir

Ali Mahir Başarır

Adnan Beker

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Aliye Coşar

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Barış Karadeniz

Burhanettin Bulut

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Ensar Aytekin

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Veli Ağbaba

Hasan Öztürk

Melih Meriç

Metin İlhan

Mustafa Erdem

Sezgin Tanrıkulu

Okan Konuralp

Özgür Karabat

Aliye Timisi Ersever

Suat Özçağdaş

Ulaş Karasu

Süleyman Bülbül

Elvan Işık Gezmiş

Eylem Ertuğrul

Talat Dinçer

Nail Çiler

Umut Akdoğan

Turan Taşkın Özer

Yunus Emre

Zeynel Emre

Seyit Torun

Aylin Yaman

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Tekin Bingöl

Hikmet Yalım Halıcı

Özgür Erdem İncesu

İsmail Atakan

Kaynak: Haber Merkezi