Özgür Özel'in Mitingine Katılan Vekiller Belli Oldu: İşte O 45 Kişilik Liste
Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşma mitingine 45 milletvekilinin katıldığı öğrenildi. O vekillerin isimleri ortaya çıktı.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde partililere seslendi. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılırken, mitingde yer alan CHP milletvekilleri de belli oldu.
tv100'de yer alan habere göre o 45 kişilik liste şöyle:
- Murat Emir
- Ali Mahir Başarır
- Adnan Beker
- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
- Ali Gökçek
- Aliye Coşar
- Asu Kaya
- Aşkın Genç
- Ayça Taşkent
- Barış Karadeniz
- Burhanettin Bulut
- Cavit Arı
- Cemal Enginyurt
- Ensar Aytekin
- Gamze Taşcıer
- Gizem Özcan
- Gökan Zeybek
- Gökçe Gökçen
- Veli Ağbaba
- Hasan Öztürk
- Melih Meriç
- Metin İlhan
- Mustafa Erdem
- Sezgin Tanrıkulu
- Okan Konuralp
- Özgür Karabat
- Aliye Timisi Ersever
- Suat Özçağdaş
- Ulaş Karasu
- Süleyman Bülbül
- Elvan Işık Gezmiş
- Eylem Ertuğrul
- Talat Dinçer
- Nail Çiler
- Umut Akdoğan
- Turan Taşkın Özer
- Yunus Emre
- Zeynel Emre
- Seyit Torun
- Aylin Yaman
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Tekin Bingöl
- Hikmet Yalım Halıcı
- Özgür Erdem İncesu
- İsmail Atakan
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: