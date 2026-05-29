Zeynep Sönmez Sakatlandı: Fransa Açık Defteri Kapandı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, yaşadığı sakatlık sonrası sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.
Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.
SAKATLIK SONRASI DEVAM EDEMEDİ
Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.
FRANSA MACERASI SONA ERDİ
Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.
Kaynak: AA
