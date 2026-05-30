Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı: O Koltuğa Kimseyi Oturtmadı, İsimler Belli Oldu

Parti Meclisi (PM) toplantısını iptal ederek kulisleri hareketlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) ilan etmeye hazırlanıyor. Partiyi radikal bir yapısal değişime götüren Kılıçdaroğlu’nun yeni kurmayı 7 isimden oluşacak ve bu kadronun 5'i aktif milletvekillerinden seçilecek.

TEŞKİLAT TAMAMEN KILIÇDAROĞLU'NA BAĞLANDI

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre, yeni dönemin en dikkat çekici yapısal hamlesi teşkilat yönetiminde yaşandı. Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılığı (Teşkilat) koltuğuna kimseyi atamama kararı aldı. Örgütleri doğrudan kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu, partinin idari yapısında tek yetkili konumuna geldi.

KASA VE İDARİ İŞLER

Partinin idari mali dengesi ve sözcülük makamı için kulislerde kesinleşen isimler şu şekilde:

İdari ve Mali İşler: Eski Hazine Müsteşarı ve Edirne Milletvekili Faik Öztrak’a teslim ediliyor.

Genel Sayman (Parti Kasası): Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olan Bülent Kuşoğlu partinin yeni kasası oluyor.

Parti Sözcüsü: Yeni dönemde mikrofonun arkasına geçecek isim Müslim Sarı olacak.

MEDYA, YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL POLİTİKALAR

Kılıçdaroğlu, sahadaki operasyonel birimleri ise şu milletvekilleriyle şekillendirdi:

Medya İlişkileri: Ankara Milletvekili Deniz Demir

Yerel Yönetimler: Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

Sosyal Politikalar: İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

MUHALİFLERE YÖNELİK 'İHRAÇ' BİRİMİ

Yeni MYK’nın en stratejik ve sert adımı hukuk biriminde atılacak. İzmir Milletvekili avukat Sevda Erdan Kılıç’ın liderliğinde kurulması beklenen ve eski milletvekili Akif Hamza Çebi’nin de yer alacağı hukuk birimi, doğrudan tasfiye operasyonunu yürütecek. Kılıçdaroğlu'nun bizzat işaret edeceği isimlerin partiden ihraç süreci bu birim eliyle başlatılacak.

Kaynak: Nefes Gazetesi