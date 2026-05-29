Özgür Özel'in Mitingi İçin İptal Başvurusu Mu Yapıldı? CHP’den Açıklama Geldi

Kılıçdaroğlu yönetiminin, Özgür Özel ekibinin Güvenpark'taki bayramlaşma ve halk buluşmasının iptali için valiliğe başvurduğu iddiasına yanıt geldi. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada böyle bir başvurunun olmadığı belirtildi.

Özgür Özel, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Bunun üzerinde başlayan gerilim sürüyor. Kılıçdaroğlu yarın saat 14.00'te CHP Genel Merkezi önünde halkla bayramlaşmaya hazırlanırken, Özgür Özel de aynı saatte Güvenpark'taki Ankara İl Başkanlığı önünde olacak. Kılıçdaroğlu yönetiminin Özel'in bu programın iptali için valiliğe başvurduğu iddiasına yanıt geldi

İDDİAYA YANIT GELDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın tv100'de aktardığına CHP Genel Merkezi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle: "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir."

Kaynak: Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
