Marmaris'te Tur Teknesi Battı: Gemide 110 Kişi Vardı

Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu'nda henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

110 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, teknede meydana gelen arızayı fark eden tekne personeli karaya yakın bir noktaya yöneldi. Olayın ardından teknede bulunan 110 yolcu, aynı firmaya ait başka bir tur teknesi ile çevrede bulunan diğer teknelere güvenli şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla yolcular kısa sürede kurtarıldı.

TEKNE SULARA GÖMÜLDÜ

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekne tamamen suya gömüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA