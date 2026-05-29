Özel Hakkında Bomba İddia: Yeni Parti Hazır, Adı ve Kuruluş Tarihi Belirlendi

'Mutlak butlan' kararıyla CHP'de başlayan gerilim sürüyor. Özgür Özel'in yol haritası merak edilirken gazeteciler Sinan Burhan ve Barış Yarkadaş, siyaset gündemine oturacak kulis bilgilerini tv100 ekranlarında Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında aktardı.

'AYRILIK KAÇINILMAZ GÖZÜKÜYOR'

"Özgür Bey ve Ekrem Bey her ne kadar CHP içerisinde kalmayı arzu ediyor olsalar da artık gelinen nokta itibariyle CHP içinde kalma imkanları ortadan kalkmış gözüküyor. Bir biçimde ayrışma kaçınılmaz gözüküyor" diyen Sinan Burhan, Özgür Özel'e yakın kaynaklardan aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

Sinan Burhan, "Tüm siyasi ve hukuki seçenekler tüketildikten sonra Ağustos'ta yeni bir siyasi parti kurulacak. Mevcut küçük bir parti devralınarak siyasi hareket o yapı üzerinden yürütülecek" ifadelerini kullandı. Burhan görüştüğü kaynakların, "Biz CHP'den ayrılmayı arzu etmiyoruz ama Kemal Bey ve ekibinin artık bizimle çalışmak istemediğini ortaya koydukları tavırdan anlıyoruz" diye konuştuğunu aktardı.

PARTİNİN İSMİ DE HAZIR

Burhan, Özel ve ekibinin Türkiye İttifakı ismini istediklerini ancak bu isimde bir parti bulunduğunu ifade etti. Barış Yarkadaş ise, "Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yeni bir parti kurarsa mevcut Türkiye İttifakı Partisi isminin alınması için ciddi bir çalışma içine girecekler. Birkaç gün önce Özgür Özel ve ekibi ile yapılan bayram görüşmesine birkaç gün önce Türkiye İttifakı Partisi'nin yetkilileri de geldiler. Bu önemli bir işaret" dedi.

