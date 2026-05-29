Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyalist Enternasyonal, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin olarak verilen 'mutlak butlan' kararının ardından başlayan tartışmalara dair yeni bir açıklama yayımladı.

ETİK KOMİTESİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Açıklamada, 27 Mayıs 2026’da yapılan olağanüstü Etik Komite toplantısında oybirliğiyle alınan karar uyarınca, Sosyalist Enternasyonal’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve demokratik yollarla seçilmiş CHP yönetimini tanımayı sürdüreceği bildirildi.

ÖZEL'DEN YANA TAVIR KOYDULAR

Enternasyonal, kararın kabul edilebilir ve uzlaşmaya dayalı bir yolla sonuçlanmasına kadar Özgür Özel ve seçilmiş yönetimin yanında olacağını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NA KONGRE ÇAĞRISI

Açıklamanın en dikkat çekici bölümü, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çağrı oldu.

Sosyalist Enternasyonal, Kılıçdaroğlu’na “derhal olağanüstü kongre” toplama çağrısı yaptı. Açıklamada, bu kongrenin “şeffaf, demokratik, kapsayıcı” biçimde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Enternasyonal ayrıca, kongre sürecinde “hizipçi saiklerle yürütüldüğü algılanabilecek disiplin işlemlerinden” kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

'TARİHSEL SORUMLULUK' VURGUSU

Sosyalist Enternasyonal, açıklamasında Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki mevcut krizde önemli bir tarihsel sorumluluk taşıdığını belirtti.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun son kurultaylarda Özgür Özel’e karşı aday olmadığı hatırlatıldı. Enternasyonal, buna rağmen önceki kurultayları ve seçilmiş parti yönetimini geçersiz sayan “mutlak butlan” kararının ortaya çıkardığı sonuçların yönetilmesinde Kılıçdaroğlu’nun sorumluluğuna işaret etti.

'SON KURULTAY DEMOKRATİK VE KAPSAYICI'

Sosyalist Enternasyonal, CHP ile uzun yıllara dayanan ilişkisine de dikkat çekti.

Açıklamada, Enternasyonal’in CHP’nin son kurultaylarına aktif biçimde katıldığı ve bu süreçleri izlediği belirtildi. Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaylarda süreçlerin “demokratik ve kapsayıcı” olduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

Bu değerlendirme, mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla geçersiz saydığı kurultay sürecine ilişkin uluslararası sosyal demokrat hareketin siyasi tutumunu da netleştirdi.

Kaynak: ANKA