Gürsel Tekin Duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı Açıklayacağı Tarih Belli Oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçen aylarda kayyım olarak atanan ve 'mutlak butlan' kararının ardından görevi sona eren Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıklayacağını öne sürdü.

TGRT’de açıklamalarda bulunan Tekin, CHP’de yeni dönemde farklı siyasi partilerden katılımlar yaşanacağını ileri sürerek, bu konuda çok sayıda kişiyle görüşmeler yapıldığını söyledi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNDE BELGE VE SES KAYITLARI VAR'

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun 'mutlak butlan' sürecine ilişkin bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını öne sürdü. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun "birçok konuyu bildiğini ancak bunları kamuoyuyla paylaşmadığını" savundu.

HAFTA SONUNU İŞARET ETTİ

CHP tabanına hitap eden bazı medya gruplarına yönelik eleştirilerde de bulunan Tekin, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil, bir grubun himayesindeler" şeklinde konuştu.

Öte yandan CHP’de mahkeme kararının ardından henüz MYK açıklanmazken, 1 Haziran günü yapılması beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısı da 'tebligat' gerekçesiyle iptal edildi. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yi 30 Mayıs'ta ya da en geç 31 Mayıs tarihinde açıklamasını beklediğini dile getirdi.

Kaynak: TGRT