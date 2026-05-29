Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'İstanbul'un Fethi' Paylaşımı: Bir Çağı Açıp Bir Çağı Açan Eşsiz Zafer

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümünü kutladı. Gürlek, "29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın inancı, kararlılığı ve liderliğiyle gerçekleşen İstanbul'un Fethi; tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer oldu" ifadelerini kullandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un Fethi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'BİR ÇAĞI KAPATIP BİR ÇAĞI AÇAN EŞSİZ BİR ZAFER'

Gürlek, İstanbul’un Fethi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü kutlu olsun. 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han’ın inancı, kararlılığı ve liderliğiyle gerçekleşen İstanbul’un Fethi; tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer oldu. Fetihle birlikte İstanbul; adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi haline geldi; asırlar boyunca farklı inanç ve kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehre dönüştü. Bu kutlu fethin yıl dönümünde; Fatih Sultan Mehmet Han’ı, Peygamber Efendimizin (sav) müjdesine mazhar olan kahraman ordumuzu ve fethin tüm neferlerini rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA-İHA

