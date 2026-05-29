Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı

Ukrayna, Karadeniz'de Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna, Karadeniz'de bir Türk gemisinin İHA ile hedef alındığını açıkladı. Kiev yönetimi, Odesa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, geminin Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı belirtildi.

İKİ DENİZCİ YARALANDI

Ukrayna medyasına yansıyan bilgilere göre, saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü.

BU SALDIRI İLK DEĞİL

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Karadeniz'de benzer olaylar geçen aylarda da yaşanmıştı.

Son olarak mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla vurulmuştu.

Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen son olayda 25 mürettebat tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı.

Kaynak: NTV

