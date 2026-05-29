İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu

İran’ın güneyinde, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Bender Abbas çevresinde gece saatlerinde art arda patlama sesleri duyuldu.

İran Devlet televizyonu, Buşehr eyaletine bağlı Cem kentinde bir hava aracının düşürüldüğünü aktardı. Cem Kaymakamı Mesud Tengistani, "Silahlı Kuvvetler tarafından bir hava aracı vuruldu" açıklamasını yaparken, kentte durumun sakin olduğu vurgulandı.

Fars Haber Ajansı'ysa bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde tespit edilen bir hava aracını vurduğunu ve aracın denize düştüğünü aktardı.

