İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3 bin 324'e Çıktı

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 324'e ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verilerini paylaştı.

Buna göre, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 3 bin 324'e yükseldi, bu süreçte 10 bin 27 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

