İran’dan Trump’a Salvo: 'Kırmızı Çizgilerden Dönüş Yok!'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine karşı nükleer haklar ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkiler dahil hiçbir 'kırmızı çizgiden' taviz vermeyeceklerini açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son askeri hamleleri ve yaptırım baskılarının ardından, Tahran-Washington hattında ipler kopma noktasına geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine yönelik peş peşe savurduğu tehditlere, İran kanadından çok net ve sert bir yanıt verildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin ulusal çıkarlarını koruma konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Azizi, Trump yönetiminin baskı politikalarının Tahran'ın savunma ve nükleer stratejisini değiştiremeyeceğini belirtti.

MASADAKİ 4 BÜYÜK KIRMIZI ÇİZGİ

İranlı üst düzey yetkili, ABD'nin tehditlerine rağmen taviz verilmeyecek kritik başlıkları şu şekilde sıraladı:

  • Uranyum Zenginleştirme Hakkı: İran'ın nükleer programı kapsamındaki zenginleştirme faaliyetleri aynen devam edecek.
  • Stokların Korunması: Halihazırda zenginleştirilmiş olan uranyumun elden çıkarılması kesinlikle kabul edilmeyecek.
  • Hürmüz Boğazı Hakimiyeti: Küresel petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik ve yetkilerden vazgeçilmeyecek.
  • Yaptırımların Koşulsuz Kaldırılması: Ekonomik ambargolar tamamen kalkmadan batılı güçlerle bir uzlaşı zeminine oturulmayacak.

'TRUMP STRATEJİK BİR ÇIKMAZ İÇİNDE'

ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki askeri ve diplomatik hamlelerini sert bir dille eleştiren İbrahim Azizi, Washington'ın Orta Doğu politikasında tıkandığını öne sürdü. Trump'ın kararsız bir profil çizdiğini savunan Azizi, "Trump şu an stratejik bir çıkmazdan kurtulmanın yollarını arıyor. Bu yüzden bir yandan tehditler savururken, diğer yandan eş zamanlı olarak anlaşma çağrıları yapmak arasında gidip geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

