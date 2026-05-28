Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi Programı İçin Afiş Hazırlığı: İşte O Görüntüler

Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek halk buluşması ve bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya gelecek. Etkinlik öncesi İstanbul ve Ankara’da hazırlıkların hız kazandığı, "Yalnız değilsin, Seninleyiz Kahraman Kemal" afişlerinin hazırlandığı ortaya çıktı.

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü partisinin genel merkezi önünde düzenlenecek halk buluşması ve bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun burada önemli siyasi mesajlar vermesi bekleniyor.

Söz konusu etkinlik öncesinde hazırlıkların hız kazandığı, İstanbul ve Ankara’da afiş çalışmalarının yoğunlaştığı belirtiliyor.

'SENİNLEYİZ KAHRAMAN KEMAL'

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın tv100’de aktardığı bilgilere göre, organizasyon için sahada hummalı bir çalışma yürütülürken, afişlerin basım sürecine ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Hazırlanan bir afişte "Yalnız değilsin, Seninleyiz Kahraman Kemal" ifadelerin yer alıyor.

'CHP KASASINDA 1 TL BİLE HARCANMIYOR'

Yarkadaş, afişlerin basımına ilişkin şu bilgileri verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi kasasından, Kemal Kılıçdaroğlu görevi devraldığından bu yana 1 TL bile harcanmıyor. Çünkü sayman atanmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü katılacağı halk buluşması ve bayramlaşma programı için İstanbul ve Ankara’da çok sayıda afiş basılıyor. Bu afişlerin tamamı, o afişleri yaptıran kişilerin kendi ceplerinden ödedikleri paralarla yapılıyor. Üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu otobüslerin giydirmeleri de vatandaşların kendi imkanlarıyla yapılıyor."

