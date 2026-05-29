ABD-İran Anlaşması Piyasalara Yansıdı: Altında Büyük Hareketlilik Yaşanıyor

ABD-İran hattından gelen anlaşma mesajları piyasalara yansıdı. Ons altın ve gram altında yükseliş yaşanırken, gramın fiyatı yeniden kazandığı ivmeyle 6 bin 700 lira sınırına dayandı.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 630 liradan tamamladı.

Güne artışla başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 913 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 518 dolardan işlem görüyor.

ANLAŞMA HABERLERİ ALTINI CANLANDIRDI

ABD-İran hattındaki haber akışı varlık fiyatlarında temel belirleyici unsur olmaya devam ederken, tarafların 60 günlük yeni bir ateşkes konusunda anlaştığına ilişkin gelişmeler savaşın sona erebileceğine dair umutları canlı tuttu.

Olası bir uzlaşı ihtimalinin güçlenmesi petrol fiyatlarının yumuşamasını sağlayarak, mevcut enflasyon risklerinin bir nebze azalmasına katkı verdi.

Dün Brent petrolün varil fiyatı 90,7 dolara gerileyerek 21 Nisan'dan beri en düşük seviyesine inmesinin ardından günü 92,5 dolarda tamamladı. Brent petrolün varili yeni günde de yüzde 0,8 değer kaybıyla 91,7 dolarda bulunuyor. Gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini azaltmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4315'e inerek son 20 günün en düşük seviyesini gördü.

Kaynak: AA

