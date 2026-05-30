Vizede Küresel Karaborsa Skandalı: Dev Şirket Botlarla Randevuları Bloke Edip Sattı

Uluslararası araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports, 168 ülkede 4 binden fazla merkezi bulunan ve dünya çapında vize işlemlerini yürüten küresel bir şirkete yönelik dev bir dosya açtı. 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun ortak yürüttüğü araştırma, vize kuyruklarının arkasındaki organize soygunu ve veri ihlallerini gün yüzüne çıkardı. 2001'den bu yana 543 milyon işlem yapan dev şirket şimdi mercek altında.

BOT YAZILIMLARLA RANDEVU ABLUKASI VE KARABORSA

Rapora göre, vize almak isteyenlerin aylarca sistemde boş gün bulamamasının arkasında organize bir şebeke var. NTV'de yer alan habere göre, üçüncü taraf aracı kurumlar, geliştirdikleri bot yazılımlarla sistemdeki tüm boş randevu slotlarını anında bloke ediyor. Kilitlenen bu randevular daha sonra acenteler aracılığıyla karaborsada fahiş fiyatlarla vatandaşlara satılıyor.

'PREMİUM' SOYGUN VE GİZLENEN RÜŞVETLER

Şirketin gelir kapısı haline getirdiği usulsüzlükler randevu ticaretiyle de sınırlı kalmadı.

Aslında isteğe bağlı olan SMS bilgilendirme, VIP salon kullanımı ve premium paketler, başvuru sahiplerine zorunluymuş gibi satıldı.

Şirketin kendi içinde yaşanan bazı rüşvet vakalarını, anlaşmalı olduğu ülkelere bildirmediği ve gizlediği saptandı. Bazı devletlerin ise sözleşme ihlallerine rağmen şirkete göz yumduğu ortaya çıktı.

Raporda pasaport ve kritik belgelerin kaybedildiği, yanlış ücretler tahsil edildiği ve personelin yetersiz eğitildiği belgelendi.

KİŞİSEL VERİLER TEHLİKEDE

Avrupa Birliği (AB) teftiş kurulu raporlarına ve eski çalışanların itiraflarına dayandırılan araştırmada, milyonlarca insanın kimlik ve pasaport bilgilerinin güvende olmadığı belirtildi. Kişisel verilerin şifrelenmesi, güvenli saklanması ve süresi dolunca silinmesi kurallarının ihlal edildiği kesinleşti. Slovakya, bu veri ihlali nedeniyle vize şirketine 5 bin euro ceza kesti.

FİYATLAR BİN EUROYU BULUYOR

Öte yandan Türkiye'de seyahat etmek isteyenler sistemde randevu bulamazken, karaborsada randevu fiyatları 300 ila 500 euro arasında satılıyor. Acil durumlarda bu rakam bin euroya kadar fırlıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ortaya çıkan bu organize sisteme sert tepki göstererek, "Bu duruma artık bir 'dur' denilmeli" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: NTV