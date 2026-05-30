Adıyaman'da Feci Kaza... Üç Ölü, Dört Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi. Kazada dört kişi de yaralandı.

Feci kaza, Gölbaşı ilçesi Çelik köyü mevkisinde meydana geldi. Serkan S. (27) yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobil ile Veysel Coşkun (45) kontrolündeki 55 AV 926 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza Coşkun (1), Deniz Aren Coşkun, Buse K.'nin (24), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Aysel Coşkun ve çocukları Muhammed Burak Coşkun ile Deniz Aren Coşkun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Baba Veysel Coşkun ile oğlu Emir Mirza Coşkun ve diğer otomobildeki iki yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adıyaman Trafik kazası
