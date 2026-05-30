Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik "mutlak butlan" davası ve Genel Başkanlık makamına getirilen yargı engeli, parti içindeki kaos giderek tırmanıyor. Nefes'ten Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı hem hukuki hem de sahada "fiziki" bir abluka başlatacaklarının sinyalini verdi.

'KENDİLERİNİ OHAL CUMHURBAŞKANI SANIYORLAR'

Yargı kararlarının arkasına sığınan bir klik olduğunu öne süren Özgür Özel, genel merkez yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Karşı tarafı "Butlancılar" olarak nitelendiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Kendilerini OHAL dönemi Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemedikleri her şeyi engelleyeceklerini sanıyorlar."

'HUKUKÇU DEĞİLİM DEYİP KAÇIYOR'

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerin perde arkasını anlatan Özel, Kılıçdaroğlu'nun süreci tıkadığını iddia etti.

Kurultayı hemen toplamak için Yargıtay’daki başvuruları geri çekme teklifi götürdüğünü belirten Özel, "Kemal Bey’e ne öneri sunsam 'Bilmiyorum, ben hukukçu değilim, hukukçulara sorayım' diyor. Bu kadar toplumsal tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürüyorlar anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

'12 İMZA BİZİM İÇİN ÇOCUK OYUNCAĞI'

Kılıçdaroğlu yönetiminin Parti Meclisi (PM) toplantısını iptal etme hamlesine karşı B planını açıklayan Özel, "PM toplantısını erteledik diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. Bunun için sadece 12 üyenin imzası yeterli" diyerek tüzük kozunu masaya sürdü.

Salı günü ise tüm engelleme girişimlerine rağmen çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacaklarını duyurdu.

'FİZİKİ MÜCADELE BAŞLATTIK'

Açıklamalarında "fiziki mücadele" vurgusu yapan Özel, bu sözlerine açıklık getirdi. Yumruk yumruğa bir kavgadan bahsetmediğini belirten Özel, "İzmir’de meydanı kapattılar, Gündoğdu’ya yürüdük. Ankara’da Meclis’e yürüdük. Bu fiziki engellemelere boyun eğmeyeceğiz, sokakta ve sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplumun her kesiminden "dik dur" mesajı aldığını söyleyen Özel, 38. Kurultay delegelerinin hala geçerli olduğunu ve o sandığı partinin önüne er ya da geç koyacaklarını vurguladı.

Kaynak: Nefes Gazetesi