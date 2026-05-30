BM, İsrail'i 'Kara Liste'ye Aldı: Toplu Tecavüz Vakaları Doğrulandı

Birleşmiş Milletler’in çatışma bölgelerindeki cinsel şiddeti belgeleyen raporunda İsrail ilk kez kara listeye alındı. Raporda Filistinlilere yönelik toplu tecavüz ve cinsel şiddet vakalarının doğrulandığı belirtildi.

Dünya genelindeki çatışmalarda yaşanan cinsel şiddeti 15 yıldır belgeleyen Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili raporunda ilk kez İsrail'in de adı yer aldı. DW Türkçe'nin haberine göre, henüz resmen açıklanmayan rapora dair detayları, İsrail'in BM nezdindeki misyonu paylaştı.

Kara liste niteliğindeki 35 sayfalık raporda, 77 devlet ve devlet dışı aktör cinsel şiddet suçlusu veya şüphelisi olarak yer alıyor. İsrail güvenlik güçlerinin yanı sıra Rusya da ilk kez listeye eklendi. Ayrıca Hamas da bu listede yer aldı.

İSRAİL VE RUSYA'DAN YANIT

Hem İsrail hem de Rusya, geçen yıl BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından bu listeye alınabilecekleri konusunda uyarılmıştı. Suçlamaları reddeden her iki ülke de Guterres'e tepki gösterdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 'temelsiz yalanlar' diye nitelediği suçlamalara karşı Guterres'e bir mektup yazacaklarını bildirdi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise "BM Genel Sekreteri ile işimiz bitti. Guterres, İsrail'i Hamas, IŞİD ve dünyanın en aşağılık terör örgütleriyle aynı kara listeye koydu" dedi. Danon, İsrail'in kara listeye eklenmesini 'gerçeklerden kopuk siyasi bir karar' diye nitelerken İsrail Dışişleri Bakanlığı da ayrı bir açıklama yaparak Genel Sekreter ile tüm ilişkileri kesmeye karar verdiklerini duyurdu.

İHLAL RAPORUNDA NELER VAR?

Raporda, İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında tutulan Filistinlilere yönelik cinsel şiddet vakaları sıralanıyor. Ayrıca Gazze ve Batı Şeria'dan 14 erkek, 7 kadın, 9 erkek çocuk ve 1 kız çocuğuna yönelik cinsel şiddet vakasının doğrulandığı ifade ediliyor. Rapora göre bu ihlallerin 13'ü 2025 yılında, 18'i ise 2023 ve 2024 yıllarında meydana geldi. İhlaller arasında toplu tecavüz ve gerekçesiz çıplak arama gibi vakalar sıralandı.

Raporda, çoğu Gazze'den olmak üzere en az dokuz mağdurun İsrail askerleri, polis ve cezaevi gardiyanlarınca defalarca toplu tecavüze uğradığı da anlatıldı. Hamas'a yönelik cinsel şiddet suçlamaları da raporda yer alıyor fakat İsrail hükümeti BM'ye soruşturma için gerekli erişimi sağlamadığından Hamas militanlarının karıştığı olayların bağımsız olarak doğrulanamadığı belirtiliyor.

BM, Rusya'da ve Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerinde savaş esirleri ve sivil tutuklulara yönelik 310 cinsel şiddet vakasını da doğruladı. Raporda mağdurların büyük çoğunluğunun erkek olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

