Hürmüz Yakınlarında Gerilim: İran, ABD-İsrail İHA’sını Düşürdü
İran basını, Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası çevresinde ABD ve İsrail’e ait bir İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Ordunun hava savunması tarafından Keşm yakınlarında düşman bir Amerikan-Siyonist mini insansız hava aracının tespit edilmesinin ardından, başarılı bir operasyonla derhal vurularak imha edildi" ifadeleri yer aldı.
Konuya ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.
Kaynak: AA
