Trump Nihai Karar Öncesi İran'a Seslendi: 'Hürmüz Boğazı Derhal Açılmalı'
ABD ile İran arasındaki anlaşmaya onay vermeye hazırlanan Başkan Trump,"Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, geçiş ücretleri olmadan her iki yönde sınırsız deniz trafiğine izin verilmeli. İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olamayacağını kabul etmelidir. Donanmamızın olağanüstü ve eşi görülmemiş ablukası nedeniyle boğazda mahsur kalan artık eve dönüş sürecine başlayabilir" dedi.
