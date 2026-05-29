Fransa İsrail'e Karşı Harekete Geçiyor, Savcılıktan Talep Edildi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Küresel Sumud Filosunda İsrail tarafından alıkonulan Fransız vatandaşlarına uyguladığı kötü muameleyle ilgili savcılıktan soruşturma başlatmasını istediğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Fransa İsrail'e Karşı Harekete Geçiyor, Savcılıktan Talep Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna müdahale ederek alıkoyduğu Fransız vatandaşlarına uyguladığı muameleye yönelik açıklamalarda bulundu.

'SAVCILIĞA TAŞIMAYA KARAR VERDİM'

Barrot, "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, darp ve aşağılama olaylarının tümünün muhtemelen suç teşkil ettiğini düşünüyorum ve dün konuyu savcılığa taşımaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN HÜKÜMETE TEPKİ

Fransız aktivistlerin avukatları ise müvekkillerinin maruz kaldığı şiddet, aşağılama, tecavüz ve işkence eylemleriyle ilgili ayrı bir şikayette bulunacaklarını söyledi. Bakanlıktan gelen görüşme davetini reddededen avukatlar yaptıkları açıklamada, "Bakanın açıklamaları, Fransız hükümetinin soykırımın başlangıcından beri İsrail devletini desteklediğini unutturmayacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Küresel Sumud Filosundan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla teknelerde yola çıktıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı, bazılarının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve en az 15'inin tecavüz de dahil olmak üzere cinsel saldırıya uğradığı ifade edilmişti. Aktivistler daha sonra serbest bırakılarak ülkelerine dönmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Sumud' Soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Sumud' SoruşturmasıGüncel
Aktivistileri Taşıyan Uçaklar İstanbul'da: Sumud İçin Dev Tahliye OperasyonuAktivistileri Taşıyan Uçaklar İstanbul'da: Sumud İçin Dev Tahliye OperasyonuGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Fransa İsrail Sumud Filosu Global Sumud
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ABD Cephesinden En Net İran Mesajı: Anlaşma Çok Yakın ABD Cephesinden En Net İran Mesajı: Anlaşma Çok Yakın
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Savaş NATO'nun Kapısına Dayandı: Rus İHA'sı Romanya'da Sivil Yerleşime Çarptı Savaş NATO'nun Kapısına Dayandı: Rus İHA'sı Romanya'da Sivil Yerleşime Çarptı
ÇOK OKUNANLAR
Gürsel Tekin Duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı Açıklayacağı Tarih Belli Oldu Gürsel Tekin Duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı Açıklayacağı Tarih Belli Oldu
İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu
Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı
Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek
ABD-İran Anlaşması Piyasalara Yansıdı: Altında Büyük Hareketlilik Yaşanıyor ABD-İran Anlaşması Piyasalara Yansıdı: Altında Büyük Hareketlilik Yaşanıyor