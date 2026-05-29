Savaş NATO'nun Kapısına Dayandı: Rus İHA'sı Romanya'da Sivil Yerleşime Çarptı

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin Galati şehrindeki bir apartmana isabet etmesi sonucu yangın çıktığını ve 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Romanya’nın NATO üyesi olması, Rusya-Ukrayna savaşının NATO sınırlarına taşınabileceği yönündeki endişelerin artmasına neden oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, bölgesel güvenlik endişelerini yükseltecek bir gelişme yaşandı.

RUS İHA'SI SİVİL YERLEŞİME ÇARPTI

Romanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait bir İHA’nın ülkenin Galati şehrindeki bir apartmana isabet ettiği bildirildi.

İHA YANGINA YOL AÇTI

Olayın 28-29 Mayıs gecesi yaşandığı belirtilen açıklamada, "Rusya, Romanya ile olan nehir sınırının yakınlarındaki Ukrayna sivil ve altyapı hedeflerine yönelik İHA saldırılarını yeniden başlattı. Bu İHA'lardan biri Romanya hava sahasına girdi, Galai şehrinin güney kesimine kadar radarla takip edildi ve bir apartmanın çatısına isabet ederek yangına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

ROMANYA SAVUNMASI ALARMA GEÇTİ

Tedbir amacıyla Romanya’ya ait 2 adet F-16 uçağı ile 1 adet IAR 330 SOCAT helikopterinin havalandırıldığı ve bölge sakinlerine RO-Alert (Acil Durum Uyarısı) mesajları gönderildiği kaydedildi.

2 YARALI VAR

Romanya Acil Durum Servisi ise çıkan yangının bölgeye gönderilen ekipler tarafından söndürüldüğü ve olayda 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Romanya’nın NATO üyesi olması, Rusya-Ukrayna savaşının ittifakın sınırlarına taşınabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Kaynak: İHA

