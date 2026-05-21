Aktivistileri Taşıyan Uçaklar İstanbul'da: Sumud İçin Dev Tahliye Operasyonu

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk ve yabancı aktivistler, İstanbul Havalimanı'na geldi.

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan 3 uçak İstanbul'a geldi.

3 UÇAK İSTANBUL'A İNDİ

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 ayrı uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Yaralı olan aktivistler, havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alındı.

Karşılama töreninin ardından aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.

UÇAKLARDA 85'İ TÜRK 422 AKTİVİST BULUNUYORDU

85'i Türk vatandaşı olmak üzere 422 Küresel Sumud Filosu katılımcısının İsrail'deki Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye getirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

