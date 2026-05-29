İran'dan Müzakere Açıklaması: 'Mesajlaşma Sürüyor, Anlaşma Henüz Kesinleşmedi'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile mutabakata henüz varılmadığını ve mesaj alışverişinin devam ettiğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı ve ABD ile Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya dair beyanlarının doğru olmadığını söyledi. Bekayi, "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.