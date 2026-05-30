Bayram Tatili Bitti, Dönüş Çilesi Başladı: Trafik Durma Noktasında
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Otoyol ve kara yollarında artan araç yoğunluğu nedeniyle bazı güzergahlarda araçlar durma noktasına geldi.
Kaynak: AA
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, Türkiye'nin birçok noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu.
Özellikle İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve önemli geçiş güzergahlarında araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.
Bolu, Kocaeli, Düzce, Tekirdağ, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük başta olmak üzere birçok ilde dönüş hareketliliği nedeniyle yoğunluk yaşanırken, bazı bölgelerde hasarlı kazalar ve arızalanan araçlar ulaşımı olumsuz etkiledi.
Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Bursa güzergahlarında da tatilcilerin dönüşe geçmesiyle trafik arttı. Emniyet, jandarma ve karayolları ekipleri yoğunluğun yaşandığı noktalarda denetimlerini sürdürürken sürücülere hız limitleri, takip mesafesi ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.
Dönüş trafiğindeki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.