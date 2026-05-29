Tuncay Şanlı Sakaryaspor'da Başkan Adaylığına Hazırlanıyor

Sakaryaspor'da pazar günü yapılacak seçimli genel kurul öncesinde Tuncay Şanlı'nın başkanlık için hazırlık yaptığı iddia edildi. Daha önce üç kez teknik direktör olarak görev yaptığı kulübe bu kez başkan olarak dönmek isteyen Şanlı'nın, yönetim listesini tamamlaması halinde adaylığını duyurması bekleniyor.

Sakaryaspor'da pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'deki görevinden kısa süre önce ayrılan Tuncay Şanlı'nın, Sakaryaspor başkanlığı için çalışma yürüttüğü ve adaylık hazırlığında olduğu öne sürüldü.

SAKARYASPOR'DA SEÇİM VAKTİ

Sakaryaspor'da gözler pazar günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula çevrildi. Yeşil-siyahlı kulübün yeni yönetiminin belirleneceği kongre, pazar günü saat 14.00'te çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak. Kongre öncesinde başkan adaylarına ilişkin belirsizlik sürerken, camiada büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı.

ŞANLI KOLLARI SIVADI

Sakaryaspor'da daha önce üç farklı dönemde teknik direktör olarak görev yapan Tuncay Şanlı'nın, bu kez başkanlık için harekete geçtiği öğrenildi. Son olarak Fenerbahçe'de altyapı gelişim antrenörlüğü görevinde bulunan Şanlı'nın, kulübün geleceği için yönetim oluşturma çalışmalarına başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİNİ BIRAKTI

25 Mayıs tarihinde Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Tuncay Şanlı'nın, seçim öncesinde kapsamlı bir liste hazırlığı yaptığı ifade edildi. Halk54'ün haberine göre Şanlı'nın, seçim tarihine kadar yönetim listesini netleştirmesi halinde başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

CAMİADA HEYECAN YARATTI

Sakaryaspor ile özdeşleşen isimlerden biri olan Tuncay Şanlı'nın başkanlık için devreye girmesi, yeşil-siyahlı camiada heyecan yarattı. Şanlı'nın kulübün yönetimine talip olması halinde seçim yarışının daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk54

