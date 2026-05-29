Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun Sakatlığı Hakkında Konuştu: Hiçbir Şekilde Oynmatmayacağım

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nu ilk hazırlık maçında riske etmeyeceğini ve hiçbir şekilde oynatmayacağını belirtti. Montella Aktürkoğlu'nun iyileşme sürecinde hiçbir şekilde risk almayacaklarını da dile getirdi.

A Milli Takım antrenmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu.

'HİÇİR ŞEKİLDE OYNATMAYACAĞIM'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, Aktürkoğlu'nun sakatlığı hakkında da konuşurken, ciddi bir problemin olmadığını ifade etti. 1 Haziran'da oynanacak hazırlık maçında Aktürkoğlu'nu riske etmeyeceğini ve hiçbir şekilde oynatmayacağını belirten Montella, 6 Haziran'daki maçta ise süre alabileceğini belirtti.

Montella AKtürkoğlu'nun sakatlığı hakkında, "Kerem bizim için çok önemli bir futbolcu. Çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Dünya Kupası'nın onsuz geçirmek benim kafamda yok. O gün çok büyük bir korku yaşadık ama ciddi bir durum yok. Kendisi koşmaya başladı ama risk almadan acele etmemesini söyledim. Dünya Kupası'nda bizimle olması daha önemli. Geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Risk almayacağım ayın 1'indeki (Kuzey Makedonya) maçta. Hiçbir şekilde oynatmayacağım. 6 Haziran'daki maçta da belki biraz süre verebilirim ama daha karar vermiş değilim. Takımımızın çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

