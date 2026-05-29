Bernardo Silva’dan Galatasaray’ın Teklifine Yanıt
Galatasaray, Bernardo Silva’ya 3 yıllık 40 milyon euroluk teklif yaptı. Portekizli yıldızın teklifi düşük bulduğu ve 50 milyon euro talep ederek yeni teklif istediği öne sürüldü.
Manchester City'den ayrılacağını açıkladıktan sonra Avrupa'dan birçok takımın transfer listesine dahil olan Portekizli futbolcu için Galatasaray teklifini yaptı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip Bernardo Silva'ya 3 yıl için 40 milyon euro önerdi. Silva'nın ise 50 milyon euro talep ettiği ve yeni bir teklif istediği aktarıldı.
Manchester City formasıyla bu sezon 53 maçta süre alan Bernardo Silva 3 gol ve 5 asist kaydetti. Silva, 2017'de Monaco'dan Manchester City'ye transfer olurken öncesinde Benfica forması giymişti.
