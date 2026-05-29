Bernardo Silva’dan Galatasaray’ın Teklifine Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manchester City'den ayrılacağını açıkladıktan sonra Avrupa'dan birçok takımın transfer listesine dahil olan Portekizli futbolcu için Galatasaray teklifini yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip Bernardo Silva'ya 3 yıl için 40 milyon euro önerdi. Silva'nın ise 50 milyon euro talep ettiği ve yeni bir teklif istediği aktarıldı.

Manchester City formasıyla bu sezon 53 maçta süre alan Bernardo Silva 3 gol ve 5 asist kaydetti. Silva, 2017'de Monaco'dan Manchester City'ye transfer olurken öncesinde Benfica forması giymişti.

Kaynak: Haber Merkezi