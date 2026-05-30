Liverpool'da Arne Slot Dönemi Bitti

İngiliz futbolunda beklenen ayrılık resmileşti. Liverpool, Haziran 2024'te efsane teknik adam Jürgen Klopp'un yerine büyük umutlarla göreve getirdiği Arne Slot ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

İLK SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK GELMİŞTİ

Hollandalı teknik adam, takımın başındaki ilk yılında (2024-2025 sezonu) büyük bir başarıya imza attı. Liverpool'u İngiltere Premier Lig'de mutlu sona ulaştırarak kulübün 20. şampiyonluk kupasını kaldırmasını sağladı. Aynı sezonda İngiltere Lig Kupası'nda (Carabao Cup) takımı finale kadar taşıdı.

Avrupa Arenası: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN SON

İlk sezondaki dev başarıya rağmen, 2025-2026 sezonu Arne Slot için hayal kırıklığı oldu. Devler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Liverpool, Avrupa hedefinin uzağında kaldı. Şampiyonluk parolasıyla girilen Premier Lig'i 5. sırada bitiren ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi biletini alamayan Liverpool'da yönetim, Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesini feshetti.

Kaynak: AA