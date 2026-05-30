EYT'lilere Kötü Haber: SGK Harekete Geçti, Maaşınız Kesilebilir! Paralar Geri İstenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan yüz binlerce kişinin dosyasını geriye dönük incelemeye aldı. Özellikle 18 yaşından küçükken aile şirketlerinde sigortalı gösterilenlerin mercek altına alındığı denetimlerde, usulsüzlük tespit edilirse emeklilikler anında iptal edilecek ve ödenen maaşlar faiziyle geri toplanacak.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarihinin en büyük geriye dönük denetim mekanizmalarından birini başlattı. SGK müfettişleri, haksız yere emekli aylığı bağlanan kişileri tespit etmek amacıyla EYT dosyalarını dijital ve fiziki olarak yeniden inceleme masasına yatırdı.

HEDEFTE 18 YAŞ ALTI AİLE SİGORTALILIĞI VAR

T24'te yer alan habere göre, SGK'nın başlattığı geniş çaplı incelemenin odak noktasını, geçmiş yıllarda çocuk yaşta yapılan sigorta girişleri oluşturuyor.

Özellikle 18 yaşından küçükken anne, baba veya yakın akrabalarına ait işletmelerde sigortalı gösterilen kişilerin dosyaları tek tek taranıyor. Müfettişler, bu kişilerin çocuk yaşta söz konusu iş yerlerinde gerçekten çalışıp çalışmadığını, yani fiili çalışma koşullarının oluşup oluşmadığını geriye dönük olarak denetliyor. Kazanç ve prim günleri sahte çıkanların kayıtları siliniyor.

ÖDENEN MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ İSTENECEK

Yapılan incelemeler sonucunda sahte veya usulsüz olduğu kanıtlanan sigortalılık süreleri, kişilerin toplam prim gün sayısından düşülecek. Prim gün sayısı EYT sınırının altına düşen vatandaşların emeklilik statüleri anında sonlandırılacak.

İptal durumunda sadece emeklilik hakkı kaybedilmeyecek, SGK, usulsüzlük yapan kişilere geçmişte ödediği tüm emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını yasal faiziyle birlikte tek kuruşuna kadar geri talep edecek.

SADECE BU YIL 12 BİN 209 İPTAL YAPILDI

SGK'nın resmi verilerine göre, denetimler sonucunda çeşitli usulsüzlükler sebebiyle 12 bin 209 kişinin emeklilik işlemi iptal edildi. Yetkililer bu sayının yalnızca EYT'lileri değil, sistem genelindeki tüm usulsüz emeklilikleri kapsadığını belitirken, EYT dosyalarına yönelik derinlemesine incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte bu iptal dalgasının çok daha büyük rakamlara ulaşabileceğini öngörüyor.

Kaynak: T24

