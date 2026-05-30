Tanesi 50, Kilosu Bin Lira! Şirince'deki Zeytin Tuzağına Bakanlıktan Ceza

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü turistik Şirince Mahallesi’nde yaşanan fahiş fiyat skandalı, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Sosyal medya platformlarında bir satıcının tek bir adet zeytin için 50 TL talep ettiği ve kilogram fiyatını bin TL olarak belirlediği yönündeki iddialar üzerine bakanlık inceleme başlattı.

4 FARKLI ÜRÜNDE KANUNA AYKIRILIK

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şikayete konu olan Şirince'deki işletmeye baskın denetim gerçekleştirdi. Yapılan fiziki incelemelerde çarpıcı usulsüzlükler belirlendi.

Satışa sunulan 4 farklı üründe, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine açıkça aykırılık tespit edildi. Etiket ve fahiş fiyat mevzuatını çiğneyen satıcıya olay yerinde idari para cezası uygulandı.

DOSYA HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU’NDA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, esnafa verilen cezanın bununla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Söz konusu işletmenin fahiş kar marjı ve piyasa dengesini bozmaya yönelik hamleleri nedeniyle hazırlanan dosya, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na havale edildi. Kurulun yapacağı inceleme sonrası işletmeye çok daha ağır yaptırımların gelebileceği öğrenildi.

Bakanlık, tüketicilerin haklarını korumak ve turistik bölgelerde fırsatçılığa geçit vermemek adına 81 ildeki şeffaf ve adil ticaret denetimlerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: DHA