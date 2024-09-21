Derbiye Saatler Kala Ezeli Rakiplerin Taktikleri Deşifre Oldu! Galibiyet Kapısını Bu Anahtarlarla Açmaya Çalışacaklar

Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar kritik derbiye odaklanmış durumda. İki kulüpten gelecek her açıklama merak edilirken takımların derbideki taktikleri ortaya çıktı.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun taktiğini hazırladığı, futbolcularını da bilgilendirdiği öğrenildi. İşte ilk derbisine çıkacak Mourinho'nun taktiği:

Taraftar desteği ile maça baskılı başlayacak.

Orta sahada üstünlüğü ele almaya çalışacak.

Kanatlardan atak yapmaya çalışacak.

Savunma Galatasaraylı Osimhen'i boş bırakmayacak. Yüzünü topla kaleye dönmesine engel olacak.

GALATASARAY

Son üç derbide Kadıköy'de mağlup olmayan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da galibiyet istiyor. Okan Buruk'un ise Fenerbahçe karşısındaki taktiği şöyle: