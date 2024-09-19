Galatasaray'a Icardi'den Müjde! Takımla Beraber Çalışmaya Başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.

TAKIMLA BERABER İDMANLARA BAŞLADI

Galatasaray'da tedavi için Arjantin'de bulunan Mauro Icardi, İstanbul'a döndü. Deneyimli golcü ayağının tozuyla takımla idmanlara çıkmaya başladı.

ICARDI DERBİDE OYNAYACAK MI?

Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.