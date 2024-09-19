Galatasaray'a Icardi'den Müjde! Takımla Beraber Çalışmaya Başladı

Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor. Bir süredir sakatlığı bulunan ve tedavi için gittiği Arjantin'den dönen Mauro Icardi de bugün takımla beraber çalışmalara başladı.

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Galatasaray'a Icardi'den Müjde! Takımla Beraber Çalışmaya Başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.

TAKIMLA BERABER İDMANLARA BAŞLADI

Galatasaray'da tedavi için Arjantin'de bulunan Mauro Icardi, İstanbul'a döndü. Deneyimli golcü ayağının tozuyla takımla idmanlara çıkmaya başladı.

ICARDI DERBİDE OYNAYACAK MI?

Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

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