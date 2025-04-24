Deprem Sonrası Ligler Ertelenecek mi? TFF'den Karar Çıktı

İstanbul ve çevresini sarsan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklar tedirginlik ve belirsizlikle dolarken, futbol sahalarında ise program değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in hafta sonu planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.

Deprem Sonrası Ligler Ertelenecek mi? TFF'den Karar Çıktı

İstanbul'da dün saat 12.49'da yaşanan ve Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedilen şiddetli deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, kamuoyunda "Maçlar ertelenecek mi?" sorusu gündeme gelmişti. Ancak TFF'nin açıklamasıyla birlikte, statların hafta sonunda futbolseverleri ağırlamaya devam edeceği netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yaşanan sarsıntıya rağmen Süper Lig'in hafta sonu planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı.

"Belirsizlik var gibi görünüyor ama kararımız net" diyen Otyakmaz, olağanüstü bir durum gelişmedikçe ya da güvenlik kurullarından farklı bir tavsiye gelmedikçe liglerin ertelenmeyeceğini vurguladı.

Deprem Sonrası Ligler Ertelenecek mi? TFF'den Karar Çıktı - Resim : 1

Deprem nedeniyle sokağa dökülen binlerce insan parklara, açık alanlara akın ederken, futbolun ülke genelindeki en büyük organizasyonu olan Süper Lig'in seyrinde bir değişiklik olmaması dikkat çekti.

Otyakmaz, "Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun. Böyle bir günde olması da bizi gerçekten üzdü. Allah'tan tatildi, çocuklar dışarıdaydı," diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da değindi.

Öte yandan Türkiye'nin uluslararası futbol arenasındaki rolüne de değinen Otyakmaz, 2026 ve 2027'de iki büyük final karşılaşmasının, 2032'de ise Avrupa Şampiyonası organizasyonunun Türkiye'yi birçok kez futbol gündemine taşıyacağını belirtti. UEFA ile yapılan görüşmeler doğrultusunda İstanbul'da kurulacak yeni merkezin, bu hedeflerin altyapısını oluşturacağını söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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