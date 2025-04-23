Beşiktaş Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
Beşiktaş, Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’in 33’üncü haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş antrenmanlarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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