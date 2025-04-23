TFF'den İstanbul Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

TFF, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda, "Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

TFF'den İstanbul Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’de yürekler ağızlara gelirken, TFF’den geçmiş olsun mesajı geldi.

TFF’nin sitesinden paylaşılan mesajda, "Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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