Yunanistan Ligi Play-Offlarında Türk Hakem: Halil Umut Meler Görev Yapacak

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi play-offlarında AEK ile Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Yunanistan Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu 4. haftasında 27 Nisan Pazar günü OPAP Arena'da oynanacak AEK-Olympiakos karşılaşmasında Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak.

Kaynak: AA