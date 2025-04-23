Yunanistan Ligi Play-Offlarında Türk Hakem: Halil Umut Meler Görev Yapacak

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in Yunanistan Süper Ligi play-offlarında AEK-Olympiakos maçını yöneteceği bildirildi.

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Yunanistan Ligi Play-Offlarında Türk Hakem: Halil Umut Meler Görev Yapacak

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi play-offlarında AEK ile Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Yunanistan Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu 4. haftasında 27 Nisan Pazar günü OPAP Arena'da oynanacak AEK-Olympiakos karşılaşmasında Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak.

Kaynak: AA

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