Galatasaray'da Cuesta Günler Sonra Ortaya Çıktı

Galatasaray’ın ara transfer döneminde transfer ettiği Carlos Cuesta, günler sonra sahaya çıktı.

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Galatasaray'da Cuesta Günler Sonra Ortaya Çıktı

Galatasaray’ın ara transfer döneminde transfer ettiği Carlos Cuesta, 50 gün sonra ortaya çıktı.

2 Mart’ta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında penaltı yaptırmasının ardından kadrodan kesilen Carlos Cuesta, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor karşısında sahaya çıktı. Karşılaşmanın 59’uncu dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın yerine oyuna giren Kolombiyalı futbolcu, Sanchez ile birlikte sahada yer aldı.

Cuesta bu sezon 7 maçta forma giydi.

Kaynak: Haber Merkezi

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