Konyaspor-Galatasaray Maçına Dakikalar Kala Rahatsızlanmıştı... Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy Hastaneye Kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlandığını belirtmesi üzerine hakem değişikliğine gidildi. Müsabakanın 4. hakemi olan Ali Yılmaz, Taşkınsoy'un yerine sahaya çıkarak orta hakem görevini üstlendi. Yaşanan bu durum üzerine kupa müsabakasında ilk düdük 12 dakika gecikmeli çaldı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra kendisini iyi hissetmesi üzerine 4. hakem olarak görev yaparken, maçın 15. dakikası geçilirken devam edemeyeceğini bildirdi. Raşit Yorgancılar 4. hakem olarak karşılaşmaya devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından soyunma odasına giden Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hastaneye kaldırılan Taşkınsoy'un genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu resmi sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final müsabakasında görevli olan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemimizin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verilmiştir.

Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz’ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır. Karşılaşmanın 13. dakikasından itibaren ise Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yerine Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev almıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir."

Kaynak: İHA