EuroLeague'de Play-Off Heyecanı Yarın Devam Edecek
EuroLeague play-off mücadelelerinde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ikinci maçlar için yarın sahaya çıkacak.
EuroLeague play-off mücadelelerinde heyecan yarın ve 25 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalarda devam edecek.
Dün oynanan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol ve Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes eşleşmelerinde ev sahibi takımlar kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başarmıştı.
Üç galibiyete ulaşan takımların adını Final Four’a yazdıracağı mücadelelerde, ikinci maçların programı ise şöyle:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)
25 Nisan Cuma:
20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)
21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)
Kaynak: AA