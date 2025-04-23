EuroLeague'de Play-Off Heyecanı Yarın Devam Edecek

EuroLeague play-off mücadelelerinde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ikinci maçlar için yarın sahaya çıkacak.

EuroLeague'de Play-Off Heyecanı Yarın Devam Edecek

EuroLeague play-off mücadelelerinde heyecan yarın ve 25 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalarda devam edecek.

Dün oynanan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol ve Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes eşleşmelerinde ev sahibi takımlar kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başarmıştı.

Üç galibiyete ulaşan takımların adını Final Four’a yazdıracağı mücadelelerde, ikinci maçların programı ise şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)

25 Nisan Cuma:

20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)

21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)

Kaynak: AA

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