Bir Devir Kapandı: Manuel Neuer Kariyerini Resmen Noktaladı!

Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer, 159 maçta forma giydiği milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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Bir Devir Kapandı: Manuel Neuer Kariyerini Resmen Noktaladı!

Almanya Milli Takımı'nın yıldızlarından İlkay Gündoğan'ın ardından kaleci Manuel Neuer de sosyal medya hesabından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Efsanevi Alman kaleci, milli takımda tüm kulvarlarda toplam 159 maçta forma giydi.

Manuel Neuer'in milli takım kariyerinde 2014 dünya kupası ve 2009 u21 Avrupa Şampiyonluğu olmak üzere toplam 2 kupası bulunuyor.

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