İlkay Gündoğan'dan Şaşırtan Karar! Veda Ettiğini Duyurdu

Bir süredir adı Galatasaray ve Fenerbahçe anılan İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'ndan emekli olduğunu duyurdu.

33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerime son verme zamanının geldiğine karar verdim.

Kendi ülkem için 82 uluslararası maça büyük bir gururla bakıyorum; bu sayı, 2011'de A Milli Takım için ilk maçıma çıktığımda asla hayal edemeyeceğim bir rakamdı.

Benim için en önemli nokta, geçen yaz kendi evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu! Bunca yıldan sonra nihayet milletimizi yeniden gururlandırmayı başardık; bunda benim de bir rol oynayabilmem beni çok mutlu ediyor.

Ancak turnuvadan önce bile vücudumda ve kafamda belli bir yorgunluk hissettim ve bu beni düşündürdü. Kulüp ve ülke düzeyindeki maçlar da azalmıyor.

Kesinlikle bu milli takımın taraftarı olmaya devam edeceğim ve yükseliş trendinin birlikte devam edeceğini çok umuyorum; o zaman bizi 2026 Dünya Kupası'nda en yakın şampiyonluk adaylarından biri olmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmayacak. Harika bir antrenörümüz, gerçekten güçlü bir ekibimiz ve harika bir takım ruhumuz var.

Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu bir onurdu!

Teşekkürler Almanya!"

İLKAY'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

EURO 2024'te Almanya formasını 5 karşılaşmada terleten İlkay Gündoğan takımına 1 gol, 1 asitlik katkı verdi.

Tecrübeli oyuncu kariyerinde Almanya Milli Takım formasıyla 62 karşılaşmada görev yaparken 16 da gol kaydetti.