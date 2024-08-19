Yeşil Sahalarda Görülmemiş Olay: Maçın Ortasında Tuvaletini Yaptı, Kırmızı Kart Gördü

Já viu isso? Já FEZ isso? 😳



Sebastián Muñoz, do Atlético Awajún, urinou durante jogo contra o Cantorcillo e se deu mal. O jogador foi flagrado pelos adversários e o árbitro, que expulsou o atleta. O episódio aconteceu em partida da Copa Peru, equivalente à terceira divisão pic.twitter.com/ztNGusNvIH — ge (@geglobo) August 19, 2024

Copa Peru maçında, Atletico Awajun ile Cantorcillo FC arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olay, dikkatleri üzerine çekti.

Maçın 71. dakikasında, korner kullanmadan önce saha kenarında tuvalet ihtiyacını gidermeye karar veren Munoz'un bu hareketi, rakip takım oyuncularının dikkatini çekti.

Olayın fark edilmesinin ardından hakem, Munoz'u uyararak kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Munoz, hakemin kararına itiraz etmesine rağmen, hakem kararında ısrarcı oldu ve oyuncuyu saha dışına gönderdi.

Bu sıra dışı olay, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve benzer durumların nasıl ele alınması gerektiğine dair tartışmalara yol açtı.