Yeşil Sahalarda Görülmemiş Olay: Maçın Ortasında Tuvaletini Yaptı, Kırmızı Kart Gördü

Güney Amerika'da Copa Peru maçında yaşanan olay pes dedirtti. Maçın 71. dakikasında korner kullanmadan önce saha kenarına tuvaletini yapan futbolcu, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Yeşil Sahalarda Görülmemiş Olay: Maçın Ortasında Tuvaletini Yaptı, Kırmızı Kart Gördü

Copa Peru maçında, Atletico Awajun ile Cantorcillo FC arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olay, dikkatleri üzerine çekti.

Maçın 71. dakikasında, korner kullanmadan önce saha kenarında tuvalet ihtiyacını gidermeye karar veren Munoz'un bu hareketi, rakip takım oyuncularının dikkatini çekti.

Olayın fark edilmesinin ardından hakem, Munoz'u uyararak kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Munoz, hakemin kararına itiraz etmesine rağmen, hakem kararında ısrarcı oldu ve oyuncuyu saha dışına gönderdi.

Bu sıra dışı olay, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve benzer durumların nasıl ele alınması gerektiğine dair tartışmalara yol açtı.

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