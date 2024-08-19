Fenerbahçe'den Ayrılan Crespo'nun Yeni Takımı Belli Oldu

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Miguel Crespo'nun yeni adresi Başakşehir oldu. Başakşehir, Crespo ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'den Ayrılan Crespo'nun Yeni Takımı Belli Oldu

Fenerbahçe, Portekizli futbocusu Miguel Crespo'nun Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur.

Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe'den Ayrılan Crespo'nun Yeni Takımı Belli Oldu - Resim : 1

3 YILLIK SÖZLEŞME

Bu arada Başakşehir,'den de Crespo'nun transferiyle ilgili resmi açıklama yapıldı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, Portekizli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başakşehir'in açıklamasında "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi..

80 MAÇTA 5 GOL, 7 ASİST

Fenerbahçe'ye 2021 yılında Portekiz'in Estoril takımından transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Rayo Vallecano'da kiralık olarak geçirmişti. Sarı lacivertli formayla 80 maça çıkan Crespo, 5 gol atarken 7 kez de asist yaptı.

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