Rizespor’lu Benhur Keser'den Kötü Haber: Haftalarca Sahalardan Uzak Kalacak

Çaykur Rizespor’un kanat oyuncusu Benhur Keser, antrenmanda sakatlık yaşadı. Keser'in bu nedenle en az 6 ila 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Rizespor’lu Benhur Keser'den Kötü Haber: Haftalarca Sahalardan Uzak Kalacak

Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kanat oyuncusu Benhur Keser sakatlık geçirdi.

Arka adele sakatlığı yaşayan Benhur Keser’in yapılan muaynesinde sonucunda hamstring grubu kaslarından semimembranosus kası tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. Keser’in sakatlığı neticesinde ameliyat olmasına karar verildi.

Başarılı kanat oyuncusu Keser’in sahalara geri dönüşü 6 ila 12 hafta olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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