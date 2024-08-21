Joao Felix, Chelsea'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den 24 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Joao Felix'i transfer ettiğini duyurdu.

Joao Felix, Chelsea'de

İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Açıklamada, Portekiz milli takımı futbolcusu ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joao Felix, Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 44 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA

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