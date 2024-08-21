Ali Koç İzmir Kulübüne Sponsor Olacak mı? Karşıyaka'dan açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsor olacağı dedikoduları gündem oldu. Karşıyaka Başkanı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Göztepe maçından sonra böyle bir olayın gündeme geldiği doğru değil" dedi.

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Ali Koç İzmir Kulübüne Sponsor Olacak mı? Karşıyaka'dan açıklama

Göztepe maçında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, İzmir’in başarılı temsilcisi Karşıyaka’ya sponsor olacağı iddiaları bomba gibi düştü. Sponsporluk iddialarına Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü’den yanıt geldi.

Konuya ilişkin ilk açıklamasında sponsorluk anlaşmasına kapıları kapatmayan Ergüllü, ikinci açıklamasında somut bir girişim olmadığını belirtti. Ergüllü, olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından böyle bir dedikodunun gündeme gelmesini söyledi.

Ergüllü, şunları söyledi:

"2-3 gündür sponsorluk iddiaları dolanıyor. Ali Koç gibi bir iş insanının desteğinden onur ve gurur duyarız. Ancak Göztepe maçından sonra böyle bir olayın gündeme geldiği doğru değil. Şu an için somut bir görüşme veya girişim yok"

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, ikinci yarıda yaşanan olaylarla gündeme oturdu. Sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı ilk yarının ardından, ikinci yarının başında saha karıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen Fenerbahçeli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri eşliğinde tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline yönelen Koç, bu esnada tribünlerden atılan şişe ve yabancı maddelerin hedefi oldu. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesi sonucu Ali Koç yere düştü. Ardından, ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede çıktı. Olaylar üzerine hakem Kadir Sağlam, maçı durdurdu. Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla müsabaka kaldığı yerden devam etti.

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